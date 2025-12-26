На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита передававшей деньги Долиной мошенникам курьера обжаловала приговор

Защита забравшей деньги у Долиной курьера Цырульниковой обжаловала приговор
Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая передавала часть денег певицы Ларисы Долиной мошенникам, обжаловала назначенный ей семилетний срок лишения свободы по делу об афере с квартирой артистки. Материалы Балашихинского городского суда приводит РИА Новости.

«В Балашихинский городской суд Московской области поступили апелляционные жалобы на приговор <...>от адвоката. <...> Цырульниковой А.Н.», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что Цырульникова отказалась выступать в суде по делу Долиной, также она не участвовала в заседаниях первой инстанции и апелляции. Женщину ранее приговорили к семи годам колонии и штрафу в 1 млн рублей.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. За кражу денег в результате мошеннической схемы с продажей недвижимости были осуждены четверо фигурантов дела. Приговор им был вынесен Балашихинским городским судом Московской области 28 ноября 2025 года. Осужденные получили сроки лишения свободы от 4 до 7 лет.

Ранее адвокат объяснил порядок отъезда Долиной из спорной квартиры.

