Защита передававшей деньги Долиной мошенникам курьера обжаловала приговор

Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая передавала часть денег певицы Ларисы Долиной мошенникам, обжаловала назначенный ей семилетний срок лишения свободы по делу об афере с квартирой артистки. Материалы Балашихинского городского суда приводит РИА Новости.

«В Балашихинский городской суд Московской области поступили апелляционные жалобы на приговор <...>от адвоката. <...> Цырульниковой А.Н.», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что Цырульникова отказалась выступать в суде по делу Долиной, также она не участвовала в заседаниях первой инстанции и апелляции. Женщину ранее приговорили к семи годам колонии и штрафу в 1 млн рублей.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. За кражу денег в результате мошеннической схемы с продажей недвижимости были осуждены четверо фигурантов дела. Приговор им был вынесен Балашихинским городским судом Московской области 28 ноября 2025 года. Осужденные получили сроки лишения свободы от 4 до 7 лет.

