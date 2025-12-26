На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну

Рубио: США готовы содействовать мирному диалогу Камбоджи и Таиланда
Athit Perawongmetha/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну на фоне начала мирных переговоров двух стран. Об этом пишет Bloomberg.

«Госсекретарь Рубио еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты готовы содействовать мирному диалогу между Камбоджей и Таиландом», — говорится в заявлении представителя Госдепа Томми Пиготта.

24 декабря британское издание The Guardian сообщило, что стартовали мирные переговоры Камбоджи и Таиланда, результат которых, по словам таиландского министра обороны Сурасанта Конгсири, зависят от камбоджийской стороны. Уточняется, что они продлятся до субботы, 27 декабря. Известно, что встреча проходит на пограничном пункте в провинции Чантхабури в Таиланде.

В начале декабря Таиланд обвинил Камбоджу в нападении на гражданские районы провинции Бурирам. Накануне между странами произошел конфликт на приграничной территории. Нападение на базу Анупонг в Таиланде привело к ранениям среди военнослужащих. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые атаковали камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.

Ранее ВВС Таиланда атаковали территорию Камбоджи.

Конфликт Таиланда и Камбоджи
