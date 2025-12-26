Видео: в Москве авто влетело в собаку с пешеходом

В Москве водитель сбил человека с собакой и попал на видео

В Москве автомобиль сбил пешехода с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Поздно вечером в районе Отрадное на улице Декабристов автомобиль сбил на переходе человека, выгуливавшего собаку», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на месте аварии собрались люди. Па данным канала, в результате произошедшего собака получила травмы, несовместимые с жизнью, а человеку диагностировали ушибы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

Ранее автомобиль с москвичом опрокинулся в Кутузовском тоннеле.