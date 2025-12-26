На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец подорвавшего сотрудников ДПС мужчины высказался о сыне

RT: отец предполагаемого подрывника инспекторов ДПС допустил влияние аферистов на сына
Юрий Кочетков/РИА Новости

Отец предполагаемого подрывника инспекторов ДПС в Москве заявил, что его сын мог действовать под влиянием аферистов. Об этом он заявил в разговоре с RT.

«Речь идет о 24-летнем Павле из села Каменка Ивановской области. Он мог действовать под влиянием мошенников, считает его отец. Также он сказал, что его сын последний год жил у своей бабушки. Мужчина признается, что редко общался с ним, но замкнутости в его поведении не замечал», — сообщает RT.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее сообщалось, что В Подмосковье взорвали автомобиль Subaru.

