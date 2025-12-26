На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали около 250 рейсов

Baza: порядка 250 самолетов не смогли вовремя вылететь из Москвы из-за снегопада
close
Илья Питалев/РИА Новости

Около 250 самолетов не смогли вовремя вылететь из Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, в ночь на 26 декабря в столичных аэропортах то и дело откладывали рейсы. Сотрудникам воздушных гаваней приходилось чистить взлетно-посадочные полосы от снега, а противообледенительная обработка тормозила вылеты.

«В [аэропорту] Домодедово <...> уточнили: сейчас задержек нет», — подчеркивается в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что в Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Утром 26 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью в Московской области выпало около 30% месячной нормы осадков. В столице, в свою очередь, выпало около 18% от месячной нормы.

Синоптик предупредил, что в Москве в пятницу ожидается облачная погода с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0°C до +2°C, а скорость порывов ветра составит 4–9 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ назвали «виновника» резкого похолодания в Москве.

