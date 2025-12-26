Названы 13 самых дефицитных автомобилей в России

Автостат перечислил 13 автомобилей, которые оказались в дефиците в России

В России наблюдается дефицит автомобилей массового сегмента, сообщает «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«В массовом сегменте нехватка ощущается наиболее остро из-за высокой оборачиваемости и популярности базовых комплектаций. В премиальном сегменте ситуация пока остается более стабильной, однако при ограниченных поставках дефицит начнет проявляться уже в конце января – феврале», — сказал Петров.

В частности, в России наблюдается дефицит автомобилей Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также Haval Jolion с передним приводом в базовых комплектациях. Кроме того, трудно найти модели Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, Omoda S5.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.