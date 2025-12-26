На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ назвали регион с самой низкой безработицей

ЦБ: ЦФО стал регионом с самой низкой безработицей
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

Центральный федеральный округ сохраняет самый низкий уровень безработицы в стране: 1,4-1,5% при общероссийском показателе 2,2%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО со ссылкой на доклад регулятора «Региональная экономика».

«Высокая занятость связана с развитием внутреннего туризма, а также с реализацией инвестиционных проектов, которые создают новые рабочие места и поддерживают экономическую стабильность региона.
В животноводстве расширяются свиноводческие комплексы и молочные фермы в Тульской, Воронежской, Калужской и Ярославской областях, чему способствует растущий спрос, в том числе внешний.
Например, мясокомбинат из Владимирской области нарастил экспорт почти на 50%», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что химическая промышленность переживает спад в лакокрасочной отрасли из-за сокращения спроса со стороны автопроизводителей, но развивает мощности по производству удобрений и импортозамещающей продукции для нефтегазового сектора.

Из-за нехватки кадров предприятия стали активнее сотрудничать с учебными заведениями, подчеркнули в пресс-службе.

По словам ее представителей, высокий спрос на компьютеры и комплектующие стимулирует развитие IT-индустрии. В Тверской и Калужской областях начат выпуск серверов, Москва наращивает производство микросхем, добавили в пресс-службе.

Там заключили, что в целом по России, согласно опросу регулятора, доля компаний, планирующих расширять мощности в 2026 году (25%), значительно превышает долю тех, кто готовится к их сокращению (5%).

Ранее Путин сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в России.

