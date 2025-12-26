На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сургуте автолюбитель отказался снимать тонировку и получил пять суток ареста

РИА Новости: в Сургуте водителя арестовали за отказ снять тонировку на морозе
Игорь Зарембо/РИА Новости

В Сургуте мужчина получил пять суток ареста, отказавшись снимать тонировку со своего авто в мороз. Об этом сообщает РИА Новости.

Инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль Lexus GS 250 из-за чрезмерно тонированных передних боковых стекол. Специальный прибор показал, что их светопропускаемость составляет лишь 30,6%, что не соответствует требованиям технического регламента.

Сотрудники полиции предложили водителю устранить нарушение на месте и снять пленку, однако тот отказался. В отношении мужчины был составлен протокол. На судебном заседании сургутянин свою вину признал и объяснил, что не стал снимать тонировку из-за сильного мороза на улице. Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

До этого в Якутии пьяная девушка избила таксиста и угнала его машину. 26-летний таксист выполнял заказ из микрорайона «Сатал» в поселок Жатай. По пути нетрезвая пассажирка попросила остановиться у магазина, купила пиво и продолжила распивать его в салоне. Водитель сделал ей замечание, после чего между ними началась словесная перепалка. Добравшись до пункта назначения, женщина отказалась выходить из машины, перебралась за руль, нажала на педаль газа и уехала.

Ранее воронежец угнал машину, чтобы доехать к подруге, но проехал лишь 200 метров.

