В Сургуте автолюбитель отказался снимать тонировку и получил пять суток ареста

В Сургуте мужчина получил пять суток ареста, отказавшись снимать тонировку со своего авто в мороз. Об этом сообщает РИА Новости.

Инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль Lexus GS 250 из-за чрезмерно тонированных передних боковых стекол. Специальный прибор показал, что их светопропускаемость составляет лишь 30,6%, что не соответствует требованиям технического регламента.

Сотрудники полиции предложили водителю устранить нарушение на месте и снять пленку, однако тот отказался. В отношении мужчины был составлен протокол. На судебном заседании сургутянин свою вину признал и объяснил, что не стал снимать тонировку из-за сильного мороза на улице. Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

