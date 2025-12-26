Украинский лидер Владимир Зеленский в преддверии возможных президентских выборов начал кампанию по дискредитации посла в Великобритании и экс-главкома Валерия Залужного. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

«Удар будет очень серьезный, потому что не для этого Зеленский сейчас через Раду меняет правила выборов. Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно», — заявил Соскин.

Зеленский сомневается в своей победе на выборах, а также опасается авторитета Валерия Залужного в рядах ВСУ, указал эксперт.

По его оценкам, британцы «не просто так пригрели у себя Залужного». Лондон понимает, что с Зеленским «все решено», и необходимо поставить на пост главы государства «своего человека», утверждает Соскин.

До этого бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что если бывший главком ВСУ и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный примет участие в выборах президента Украины, он с высокой долей вероятности станет новым главой государства. По его словам, действующая власть сделает все, чтобы Залужный не пошел на выборы. Речь идет о методах «от запугивания до закидывания всеми бонусами, которые возможно себе представить», указал эксперт.

