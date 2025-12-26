Юрист назвал штрафы за нарушение правил при запуске фейерверков

Нарушение правил противопожарной безопасности при запуске фейерверков может повлечь штрафы и даже уголовную ответственность. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор петербургского отделения Ассоциации юристов России Артемий Семченков.

По его словам, в ряде регионов запуск фейерверков полностью запрещен, а за нарушение действует ответственность по местным нормам. Перед покупкой пиротехники юрист рекомендовал убедиться, что в регионе нет такого запрета.

Эксперт отметил, что при использовании фейерверков необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ за их нарушение гражданам грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же в результате запуска было повреждено чужое имущество или причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 40–50 тыс. рублей.

Семченков также напомнил, что применение пиротехнических изделий, повлекшее тяжкий вред здоровью человека, подпадает под статью 218 УК РФ. В таком случае возможны принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Юрист посоветовал запускать фейерверки с наветренной стороны, соблюдать безопасную дистанцию до зрителей, указанную в инструкции, и надежно фиксировать изделие, например устанавливая его в утрамбованный снег. После поджигания фитиля, по его словам, следует как можно быстрее отойти на безопасное расстояние, а использованную упаковку утилизировать только после проверки, что все элементы полностью сгорели.

Эксперт подчеркнул, что вся юридическая ответственность лежит на человеке, который запускает фейерверк. Именно он будет возмещать ущерб, если из-за нарушения правил заряды разлетятся, загорятся или попадут в чужие окна и на балконы.

Кроме того, Семченков посоветовал использовать пиротехнику только на специально отведенных для этого площадках, информацию о которых можно найти на региональных сайтах МЧС.

