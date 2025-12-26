На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Байдена «спрятали» на семейном рождественском фото

Экс-президента Байден «спрятали» на рождественском фото с семьей
JoeBiden/X

Бывшего президента США Джо Байдена «спрятали» на семейной рождественской фотографии по случаю Рождества. Снимок опубликован на странице политика в соцсети Х.

В кадре запечатлены восемь человек из семейства Байденов, где экс-президент едва выглядывает из-за своей супруги Джилл. В центре кадра расположен Хантер Байден, который единственный на фото не улыбается.

«Желаю вам мирного и радостного Сочельника, наполненного любовью», — говорится в публикации.

Байден, будучи самым возрастным президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам основания сомневаться в его когнитивных способностях. Он регулярно допускал оговорки и неточности в своих публичных выступлениях, что активно использовалось республиканцами в межпартийной борьбе, чтобы поставить под вопрос его способность эффективно управлять государством. Во время своего пребывания на посту президента Байден не раз спотыкался и падал, испытывал затруднения с формулированием мыслей и путался в словах.

Ранее Байден призвал не отдавать мировое лидерство России и Китаю.

