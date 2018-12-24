NORAD доложила о перелете Санта-Клауса через всю Россию

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что Санта-Клаус благополучно пролетел над Россией в канун католического Рождества. За перемещением главного рождественского волшебника NORAD Tracks Santa следит на своем сайте в режиме онлайн.

Также сервис отслеживает количество подарков, которые вручил Санта-Клаус, их на момент написания новости насчитывалось почти 2,7 млн.

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NORAD Tracks Santa — рождественская программа, созданная при участии Командования воздушно-космической обороны Северной Америки в 1955 году для отслеживания полета Санта-Клауса во время раздачи подарков.

Ранее сообщалось, что Санта-Клаус намерен посетить Россию перед Новым годом.