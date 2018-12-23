Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания, предположительно, гражданина России в Норвегии на Шпицбергене по факту ограбления банка. Об этом говорится в сообщении на странице МИД России в фейсбуке.

Как отмечается, фамилию и имя задержанного сотрудникам посольства в настоящее время не удалось установить.

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«Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием, предположительно, российского гражданина в связи с вооруженным ограблением банка в Лонгиербюене», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в местные органы власти был направлен запрос для выяснения гражданства задержанного.

Ранее сообщалось, что россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене.