Спасатели не могут добраться до людей на шахте «Уралкалия» из-за высокой температуры

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Спасатели не смогли добраться до места, где могут находиться рабочие на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексея Пестова.

Как отмечается, они приостановили спуск на десять метров из-за высокой температуры, а также угрозы задымления.

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«Во время пятого спуска горноспасатели из-за температурных и газовых условий не смогли переместиться на полог, где предварительно находятся люди, всего десять метров», — сказал Пестов.

Ранее в «Уралкалии» заявили, что шансы на спасение рабочих с шахты минимальны.