В полиции прокомментировали инцидент с дронами в аэропорту Лондона

В полиции графства Сассекс прокомментировали инцидент с беспилотниками в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя полиции, появление дронов в воздушном пространстве над аэропортом не связано с терроризмом. Также отмечается, что правоохранительные органы работают вместе с руководством аэропорта и управлением гражданской авиации, также проходят консультации с правительством.

Реклама

«В дополнение к обыскам, осуществляемым в аэропорту и вокруг него, мы используем ряд тактических приемов, чтобы установить и остановить операторов беспилотников, и обеспечить безопасное разрешение ситуации. Вызваны дополнительные сотрудники», — сообщил сотрудник полиции.

Ранее стало известно, что все рейсы в Гатвике приостановили после сообщения о двух дронах, которые летали над аэропортом.