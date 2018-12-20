Немецкого «журналиста года» поймали на выдумывании репортажей

Немецкого журналиста Клааса Релотиуса, который постоянно сотрудничает с немецким журналом Der Spiegel, поймали на выдумывании историй и интервью, которые он использовал в своих репортажах. Об этом сообщается на сайте Der Spiegel.

Сомнения в профессиональной чистоплотности Релотиуса выразил журналист-фрилансер Хуан Морено, который работал с немецким коллегой над репортажем с границы Мексики и Соединенных Штатов. После проверки фактов Морено выяснил, что Релотиус частично выдумал свой репортаж.

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Впоследствии немецкий журналист признался, что долгое время выдумывал некоторые детали в своих текстах, в частности, в репортаже о детях, воспитанных террористами, или в публикации об американце, который якобы путешествовал, чтобы увидеть смертные казни.

Телеканал CNN называл Релотиуса «Журналистом года» в Германии. Также он является обладателем большого количества профессиональных премий.