Новая церковь Украины попыталась заказать копию посоха святителя Петра в Москве

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Секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрит Лазарь рассказал о попытке новой православной церкви Украины заказать у ювелиров в Москве копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, точная копия посоха необходима для возведения предстоятеля новой церкви Украины Епифания на кафедру.

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По словам архимандрита Лазаря, столичные ювелиры отказались браться за эту работу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег «отдельных радикалов» от захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.