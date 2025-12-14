На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области

Балицкий: подачу электричества в Запорожской области восстановят за 3-4 часа
Ints Kalnins/Reuters

Восстановление электроснабжения в Запорожской области займет около трех-четырех часов, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник призвал местных жителей проявить терпение и отметил, что медицинские учреждения в населенных пунктах без света работают на резервных источниках питания в полном объеме.

В ночь на 14 декабря часть населенных пунктов Запорожской области, в том числе центр города Мелитополя, была обесточена. Как заявили местные власти, оперативные бригады начали переключение на резервные источники питания, а энергетики выясняют причины сбоя.

Накануне в результате атаки противника в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области тоже пропадал свет. За полчаса подачу электричества удалось восстановить. Власти предупреждали о рисках повторных ударов ВСУ.

Ранее военкоры заявили о «полном блэкауте» в Одессе.

