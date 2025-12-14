На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый популярный способ увеличения дохода у россиян

Каждому четвертому россиянину не хватает зарплаты для сохранения привычной жизни
Михаил Воскресенский/РИА Новости

У россиян есть желание зарабатывать больше и наращивать капитал, но отсутствуют уверенность в собственных возможностях и четкий план действий. Ключевую роль играет чувство безопасности и поддержки от государства, — выяснили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждому четвертому не хватает текущего заработка для сохранения привычной жизни. Почти 30% россиян хотели бы его увеличить. А довольны своим финансовым состоянием — 39%. Большинство опрошенных (75%) — люди в возрасте от 40 лет.

При планировании увеличения заработка россияне сталкиваются с трудностями. Зачастую главная причина — отсутствие четкой стратегии. Так, 26% опрошенных не знают о способах для дополнительного дохода. У каждого четвертого недостаточно для этого времени, стартовых ресурсов или знаний в управлении финансами.

Большинство уверены, что самый реалистичный для них сценарий — дождаться повышения зарплаты или сменить место работы. Такой путь выбирает 33% россиян. Каждый четвертый хотел бы найти подработку или выйти на фриланс. Еще 10% — начать свой бизнес.

23% опрошенных рассматривают традиционную стратегию увеличения дохода — вклады и накопительные счета. Уже сегодня, по данным опроса, более половины россиян держат сбережения в банке. Этот способ настолько популярен, что в сентябре 2025 года был установлен новый рекорд по объему денежных средств на счетах и депозитах — более 43 трлн рублей, следует из данных Центрального банка. Еще треть россиян предпочитают копить наличными.

«Период высоких ставок, стадия охлаждения экономики, геополитическая неопределенность, усиление контроля над банковскими переводами — все это подталкивает часть россиян хранить наличные или «парковать» сбережения под высокую доходность в банках», — комментирует Гаянэ Замалеева, аналитик финансового маркетплейса Банки.ру.

У россиян больше доверия к привычным способам увеличить доход (вклады, накопления). К новым инструментам многие относятся с осторожностью. Опрос показал, что активно инвестируют сегодня лишь 5%. А каждый четвертый не делает этого из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Половине россиян недостает свободных денег, 23% видят риски потерять свои сбережения.

Однако понимание того, как управлять инвестициями, повысило бы интерес россиян. Так, 37% признались, что им было бы проще инвестировать с помощью обучающих материалов. Еще треть опрошенных ожидает поддержки специалиста. А с гарантиями от государства 46% опрошенных почувствовали бы себя увереннее.

«В 2026 году структура сбережений может начать постепенно меняться. Цикл снижения ключевой ставки сделает вклады менее привлекательными, а вместе с ростом интереса к фондовому рынку и появлением новых инвестиционных сервисов россияне начнут пробовать более доходные инструменты. Однако массовый переход к инвестициям пока маловероятен: консервативные способы сбережений и стремление к финансовой стабильности останутся доминирующими», — заключает Замалеева.

Ранее россиянам объяснили, какую финансовую подушку надо иметь в 2026 году.

