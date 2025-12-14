На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА

Дрозденко: в Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

На территории Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Губернатор также сообщил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Вечером 13 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». Российская сторона называет атаки беспилотников террористическими актами.

Ранее в Курской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина.

