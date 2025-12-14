На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света

В Запорожской области часть населенных пунктов осталась без электроснабжения
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области. Энергетики уточняют причины отключения», — написал глава области.

Он призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электричество, проявить терпение. По словам чиновника, оперативные бригады осуществляют переключение на резервные источники питания.

Как пишет ТАСС, центральная часть города Мелитополя Запорожской области оказалась обесточена.

7 декабря Балицкий сообщил, что несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к аварии на сетях Михайловского муниципального округа. Он заявил, что временные отключения электроснабжения затронули часть потребителей Мелитополя и Бердянска.

Ранее в ДНР некоторые населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов ВСУ по ТЭС.

