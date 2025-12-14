Аэропорт Пскова возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Ограничения были введены 13 декабря в 23:55, их сняли 14 декабря в 1:15. Таким образом аэропорт не работал менее полутора часов.

До этого аналогичные меры ввели в аэропортах Калуги, Геленджика и Краснодара. Они тоже были приняты из соображений безопасности.

В Геленджике ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

Ограничения на работу аэропортов вводят с целью обеспечения безопасности полетов. Чаще всего воздушные гавани приостанавливают свою работу, когда в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Ранее жителей Кубани предупредили об угрозе падения БПЛА.