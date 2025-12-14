На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Старт «Протона‑М» с Байконура отложили после проверок

«Роскосмос»: старт «Протона‑М» перенесен из-за несоответствия в разгонном блоке
close
КЦ «Южный»/ Роскосмос/РИА «Новости»

Пуск ракеты‑носителя «Протон‑М» с Байконура, намеченный на 15 декабря, отложен после предстартовых проверок, сообщает в Telegram-канале «Роскосмос».

В госкорпорации объяснили, что в разгонном блоке ракеты обнаружили «локальное несоответствие». Пуск «Протона‑М» перенесли, чтобы устранить недочеты.

«Перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены», — говорится в посте.

Замглавы «Роскосмоса» Иван Данилов добавил, что фронт работы определен, а подготовка ракеты-носителя продолжится штатно.

В конце ноября некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. Так делают каждый раз после старта. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.

Ранее НАСА отложило стыковку Cygnus XL с МКС после отказа двигателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами