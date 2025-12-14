Старт «Протона‑М» с Байконура отложили после проверок

Пуск ракеты‑носителя «Протон‑М» с Байконура, намеченный на 15 декабря, отложен после предстартовых проверок, сообщает в Telegram-канале «Роскосмос».

В госкорпорации объяснили, что в разгонном блоке ракеты обнаружили «локальное несоответствие». Пуск «Протона‑М» перенесли, чтобы устранить недочеты.

«Перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены», — говорится в посте.

Замглавы «Роскосмоса» Иван Данилов добавил, что фронт работы определен, а подготовка ракеты-носителя продолжится штатно.

В конце ноября некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. Так делают каждый раз после старта. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.

