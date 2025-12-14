На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Запорожской области

Балицкий: дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
«Газета.Ru»

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.

Балицкий уточнил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Днем 13 декабря Балицкий заявил, что после атаки со стороны украинских войск в нескольких населенных пунктах Запорожской области было нарушено электроснабжение. Свет пропал в ряде сел Михайловского, Токмакского и Васильевского муниципальных округов. Специалисты уже устранили проблему.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о перехвате более 40 беспилотников над российскими регионами в течение ночи. Больше всего БПЛА — 28 аппаратов — было сбито над Саратовской областью.

Ранее в Запорожской области мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ.

