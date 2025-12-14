Авария оставила без света жителей 13 округов Херсонской области

В 13 округах Херсонской области из-за аварии приостановили подачу электроэнергии. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба предприятия «Херсонэнерго».

В компании уточнили, что электроснабжения нет с 13 декабря в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Чаплынском, Каланчакском, Каховском, Новокаховском, Ивановском, Новотроицком, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском муниципальных округах. В «Херсонэнерго» извинились перед жителями за неудобства.

В ночь на 14 декабря часть населенных пунктов Запорожской области, в том числе центр города Мелитополя, осталась без электроснабжения. Власти призвали местных жителей проявить терпение. Оперативные бригады начали их переключение на резервные источники питания, а энергетики выясняют причины сбоя.

Накануне в результате атаки противника в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области тоже пропадал свет. За полчаса подачу электричества удалось восстановить. Власти предупреждали о рисках повторных ударов ВСУ.

Ранее военкоры заявили о «полном блэкауте» в Одессе.