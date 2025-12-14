На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии задержали пять человек, готовивших теракт

В Германии пять человек задержали за подготовку теракта на рождественском рынке
true
true
true
close
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В ФРГ задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом сообщает газета Bild.

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга», — говорится в сообщении.

Задержанными оказались трое марокканцев, египтянин и сириец. Они планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок.

Недавно полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

20 декабря автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В результате наезда машины на толпу шесть получили травмы, несовместимые с жизнью, 338 людей пострадали.

Ранее в Германии выдвинули обвинения подростку в подготовке теракта на шоу Тейлор Свифт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами