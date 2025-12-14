В Германии задержали пять человек, готовивших теракт

В Германии пять человек задержали за подготовку теракта на рождественском рынке

В ФРГ задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом сообщает газета Bild.

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга», — говорится в сообщении.

Задержанными оказались трое марокканцев, египтянин и сириец. Они планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок.

Недавно полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

20 декабря автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В результате наезда машины на толпу шесть получили травмы, несовместимые с жизнью, 338 людей пострадали.

