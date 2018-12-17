УПЦ предала анафеме участвовавших в «объединительном соборе» архиереев

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Синод канонической УПЦ лишил епархий и предал анафеме двух архиереев, участвовавших в «объединительном соборе» на Украине. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на главу информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента.

По его словам, два священника приняли участие в обсуждении в Киеве, несмотря на решение архиерейского собора.

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«Синод уволил с руководства епархией и запретил священнослужение митрополита Винницкого Симеона и с руководства епархией викарного епископа киевской митрополии Александра», — сообщил Климент.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась признавать новую церковь Украины.