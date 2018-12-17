Замглавы ФСИН заявил о закрытии «Бутырки»

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Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко рассказал о планах закрыть московские СИЗО №2 «Бутырка» и №3 «Красная Пресня». Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, решение о закрытии этих тюрем уже принято, а СИЗО «Матросская тишина» пока трогать не будут. Вместо «Бутырки» и «Пресни» за счет московского бюджета построят новое СИЗО на 5 тыс.мест на территории 80 га.

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«Что касается будущего СИЗО, рассматривается два направления — в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе», — сказал Максименко

Он добавил, что изолятор будет построен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что один из корпусов «Бутырки» закрыли на карантин.