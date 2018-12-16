В Болгарии заявили, что патриарх Варфоломей перешел границы своей юрисдикции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/10585931/RTR2LPS6-pic905-895x505-71838.jpg">

Член Священного Синода Болгарской православной церкви, митрополит Видинский Даниил обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в нарушении юрисдикции, передает РИА «Новости».

По словам митрополита Даниила, события на Украине оказывают влияние на всю православную церковь. Он подчеркнул, что патриарх Варфоломей нарушил второе правило Второго Вселенского Собора и восьмое Правило Третьего Вселенского Собора, запрещающие поместным церквям распространять юрисдикцию на иные территории. При этом подчеркивается, что с 1991 году патриарх Варфоломей считал, что УПЦ подлежит юрисдикции Московского Патриархата.

Реклама

«Теперь он вдруг заявляет, что Киевская митрополия никогда не была под полной юрисдикцией Московского Патриархата», — сказал митрополит Даниил.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятое Киевом решение об автокефалии украинской церкви.