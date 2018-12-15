Киевская полиция усилила охрану перед Объединительным собором

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Полиция усилила охрану в центре Киева перед началом Объединительного собора, который пройдет 15 декабря в соборе Святой Софии, передает УНН.

По данным агентства, всего на месте будут дежурить 4 000 представителей разных служб. В частности, привлечены военные Нацгвардии Украины.

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«Меры безопасности усилены, учитывая количество людей, которое будет, а также учитывая важность события», — сообщил изданию начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Как отмечается, на площади у собора уже собрались несколько тысяч человек.

«Людей очень много, где-то 10 тысяч», — подчеркнул корреспондент издания.

Ранее сообщалось, что Объединительный собор пройдет в Киеве под «наблюдением» президента Украины Петра Порошенко.