В США задержали группу мигрантов на границе с Мексикой
В США задержана группа из 12 мигрантов из Мексики, которая пыталась преодолеть пограничный барьер и проникнуть на территорию Соединенных Штатов. Об этом пишет портал Excelsior.
Отмечается, что попытка перехода границы была предпринята в районе города Тихуана. По данным портала, мигранты сумели перелезть через забор, однако в США их сразу же арестовали сотрудники пограничного патруля.
Ранее сообщалось, что мигранты из Гонудраса потребовали от американского президента Дональда Трампа пустить их в США или заплатить.