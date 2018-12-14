В США задержали группу мигрантов на границе с Мексикой

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В США задержана группа из 12 мигрантов из Мексики, которая пыталась преодолеть пограничный барьер и проникнуть на территорию Соединенных Штатов. Об этом пишет портал Excelsior.

Отмечается, что попытка перехода границы была предпринята в районе города Тихуана. По данным портала, мигранты сумели перелезть через забор, однако в США их сразу же арестовали сотрудники пограничного патруля.

Ранее сообщалось, что мигранты из Гонудраса потребовали от американского президента Дональда Трампа пустить их в США или заплатить.