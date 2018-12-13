На Украине понадеялись на установку памятника Бандере в Хабаровске

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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «Пятого канала» выразил надежду, что в Хабаровске однажды установят памятник Степану Бандере.

Такими словами он отреагировал на появление памятника Владимиру Великому в Москве и вероятное присвоение имени княгини Ольги аэропорту в Пскове. По мнению Вятровича, так в России увековечивают украинских исторических деятелей.

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«Пускай деятели украинской истории появляются на карте России. Не вижу в этом ничего крамольного», — сказал Вятрович.

Он отметил, что таким образом Россия занимается «прихватизацией» истории Украины и заключил, что был бы не против, если в Хабаровске появился бы памятник Бандере.

Ранее в Раде предложили вернуть Бандере геройское звание.