В кафе на юго-западе Москвы застрелили человека

В кафе на юго-западе Москвы произошла стрельба, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел около 22.30 во вторник, 11 декабря, в кафе на Ленинском проспекте.

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камер видеонаблюдения в кафе. По данным телеканала, стрельба произошла после ссоры нескольких посетителей заведения.

В результате происшествия также пострадал один человек, полиция объявила план «Перехват» для поиска злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Московской области дачники устроили массовую драку.