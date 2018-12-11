На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой

На южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере метро.

Движение задерживается по направлению в центр.

«На южном участке Замоскворецкой линии (2) по направлению в центр увеличены интервалы движения поездов. Делаем все возможное для ввода в график», — говорится в сообщении.

Пользователи жалуются, что едут четыре станции от Домодедовской уже полчаса, а на Каширской поезд стоит без движения более 10 минут.