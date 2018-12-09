В Генпрокуратуре заявили о росте коррупции
В России в 2018 году взятки давали и получали на 10% чаще, чем в предыдущем. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на ведомство.
Как отмечается, рост коррупции наблюдается в Москве. В столице было зарегистрировано 182 случая получения взятки.
По данным Генпрокуратуры, этот показатель также увеличился в Подмосковье: в текущем году было зафиксировано 126 подобных нарушений.
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Рост коррупции также наблюдается в Ростовской области, где было выявлено 170 случаев получения взятки.
Ранее сообщалось, что глава главного управления МЧС Саратова задержан за коррупцию.