Власти Анконы отменили рождественские мероприятия после смертельной давки в клубе

Власти итальянской провинции Анкона отменили рождественские мероприятия после давки в ночном клубе, в которой погибли люди.

Об этом сообщается в твиттере городского управления.

«Мероприятия, запланированные на сегодня и завтра по рождественской программе, отменены в знак скорби по погибшим в Коринальдо», — говорится в тексте.

Начальник полицейского управления Оресте Капоказа сообщил, что причиной гибели людей в клубе могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения из-за начавшейся паники.