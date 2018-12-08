Власти Анконы отменили рождественские мероприятия после смертельной давки в клубе
Власти итальянской провинции Анкона отменили рождественские мероприятия после давки в ночном клубе, в которой погибли люди.
Об этом сообщается в твиттере городского управления.
«Мероприятия, запланированные на сегодня и завтра по рождественской программе, отменены в знак скорби по погибшим в Коринальдо», — говорится в тексте.
Начальник полицейского управления Оресте Капоказа сообщил, что причиной гибели людей в клубе могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения из-за начавшейся паники.