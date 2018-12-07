Во Владивостоке судно КНДР сорвало с якоря и выбросило на берег

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Северокорейское судно, которое находилось в порту Владивостока, выбросило на берег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Он отметил, что причиной инцидента стал срыв якоря.

«Судно стояло в порту, его сорвало с якоря и выбросило на берег», — сказал представитель.

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По его словам, управление отказалось от проверки, так как судно не было задержано.

В результате инцидента пострадавших нет.

В конце августа текущего года сообщалось, что рыбаки из Северной Кореи потерпели бедствие в Японском море.