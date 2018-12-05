В Москве в молочной продукции нашли плесень и золотистый стафилококк

В Москве арестовали директора молочный фирмы, которого обвиняют в производстве и сбыте опасной для потребителей продукции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, в молочной продукции нашли микробное загрязнение, плесень и дрожжи в недопустимых количествах, а также бактерии группы кишечных палочек и золотистый стафилококк.

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Как отмечается, продукция производилась с нарушением санитарно-технических норм. Кроме того, на упаковке указывалась неправильная дата производства.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Уточняется, что следователи устанавливают причастность к преступлению сотрудников компании, а также должностных лиц органов исполнительной власти.

По факту нарушения назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что во всех местах продажи шаурмы в Москве выявили антисанитарию.