В Москве ввели план «Сирена» из-за сбежавшего сотрудника ВОХР с автоматом

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В связи с розыском сотрудника военизированной охраны, который сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области вместе с автоматом, в Москве был объявлен план «Сирена», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о мужчине 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме. Помимо автомата, у него есть также два снаряженных магазина к оружию. По последним данным, он приехал в Москву на автомобиле ВАЗ 2109 цвета черный металлик.

Отмечается, что последний раз сбежавшего сотрудника ВОХР видели в Ленинском районе Подмосковья.