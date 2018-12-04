Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Подмосковье
Телеканал «360» опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в городе Куровское в Московской области.
На видеозаписи видно, как на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В Минздраве по области подтвердили госпитализацию трех человек после взрыва. Одна женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести, двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ранее источник сообщил о гибели одного человека при взрыве. По его словам, причиной взрыва могла стать граната.