Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Подмосковье

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Телеканал «360» опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в городе Куровское в Московской области.

На видеозаписи видно, как на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В Минздраве по области подтвердили госпитализацию трех человек после взрыва. Одна женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести, двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее источник сообщил о гибели одного человека при взрыве. По его словам, причиной взрыва могла стать граната.