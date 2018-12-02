Около 1300 человек эвакуированы из гипермаркета в Сургуте из-за возгорания кабеля

Около 1300 тысячи человек эвакуированы из гипермаркета «Лента» в Сургуте из-за загоревшегося кабеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило от диспетчера Сургутского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Реклама

«К месту вызова прибыли четыре единицы техники, 15 человек личного состава от МЧС России. Эвакуировано около 1300 человек. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло загорание кабеля в подсобном помещении», — говорится в сообщении.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Ранее в результате крупного пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пострадал один человек.