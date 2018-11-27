В Петербурге загорелся ледокол «Виктор Черномырдин»

В Петербурге загорелся строящийся дизель-электрический ледокол »Виктор Черномырдин», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, инцидент произошел на территории АО «Адмиралтейские верфи».

«По предварительной информации, горят две палубы строящегося ледокола, — сказал источник.

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Информации о пострадавших на данный момент нет. Причина возгорания неизвестна.

Уточнятся, что пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

Ранее сообщалось, что при пожаре в крупном офисном здании в Петербурге пострадал человек.