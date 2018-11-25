В результате землетрясения в Иране пострадали 70 человек

В результате крупного землетрясения у ирано-иракской границы пострадали не менее 70 жителей Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

«По меньшей мере 70 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в западной провинции Ирана Керманшахе», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что в районе границы Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 46 километров. Он располагался в 150 километрах к северо-востоку от Багдада.