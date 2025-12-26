Видео: приморец жестко избил девушек на парковке

В городе Большой Камень Приморского края мужчина избил девушек на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Жуткий инцидент произошел в микрорайоне Солнечный города Большой Камень. Неадекват бил и пинал девушек. Детали происшествия выясняются. Полиция Приморского края проверяет информацию», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек пинает и бьет девушек на парковке, при этом от ударов пострадавшие падают на землю. На записи также видно, что в момент конфликта мужчина ругается на девушек. По данным канала, в настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

До этого в городе Благовещенске Амурской области мужчина лишился глаза в драке с автомобилистом, слушавшим громко музыку. После произошедшего конфликта врачи диагностировали тяжелую контузию яблока, разрыв склеры, выпадение внутренних оболочек. Мужчина ослеп на левый глаз.

Ранее на видео попало, как приморцы на авто похитили человека.