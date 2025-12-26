Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

Видео: приморец жестко избил девушек на парковке

112: в Приморье мужчина жестко избил девушек на парковке 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27508885_rnd_7",
    "video_id": "record::4c862bb5-d93f-4344-84cc-4f597dd509c7"
}

В городе Большой Камень Приморского края мужчина избил девушек на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Жуткий инцидент произошел в микрорайоне Солнечный города Большой Камень. Неадекват бил и пинал девушек. Детали происшествия выясняются. Полиция Приморского края проверяет информацию», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек пинает и бьет девушек на парковке, при этом от ударов пострадавшие падают на землю. На записи также видно, что в момент конфликта мужчина ругается на девушек. По данным канала, в настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

До этого в городе Благовещенске Амурской области мужчина лишился глаза в драке с автомобилистом, слушавшим громко музыку. После произошедшего конфликта врачи диагностировали тяжелую контузию яблока, разрыв склеры, выпадение внутренних оболочек. Мужчина ослеп на левый глаз.

Ранее на видео попало, как приморцы на авто похитили человека.
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+