Вооруженный катаной мужчина изрезал и облил серной кислотой 15 человек на заводе Yokohama в Японии

В Японии мужчина с мечом изрезал и облил кислотой 15 работников завода Yokohama
guruXOX/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженный катаной мужчина напал на завод Yokohama Rubber Mishima по выпуску шин в Японии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Всего пострадало 15 человек — всех госпитализировали. Шесть из них получили ножевые ранения. Помимо катаны у 38-летнего Масаки Коямы была, предварительно, серная кислота — он облил ей каждую жертву. Также мужчина был в противогазе», — сообщает канал.

Отмечается, что полиция подтвердила задержание мужчины. Ведется следствие. Причины нападения неизвестны.

До этого стало известно, что на пляже в китайском городе Санья мужчина изрезал ножом несколько человек из-за царапины на его автомобиле. Об этом сообщает Readovka.

«Мотивом была всего лишь царапина на авто, которую ему оставили в 2023 году. Преступник случайно встретил своих обидчиков спустя 2 года после инцидента и решил отомстить», — отмечается в публикации.

Мужчина напал на отдыхающих с ножом, троим пострадавшим выжить не удалось. Курорт в Китае, где произошло нападение, популярен у русских туристов, пользователи российских туристических пабликов начали выражать опасения относительно безопасности китайских курортов.

Ранее сибиряк напал на автомобиль с людьми с ножом и попал на видео.

