В Кузбассе сын украл у отца миллион и проиграл на ставках

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Прокопьевска, молодой человек ограбил отца и проиграл деньги в онлайн-казино. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

По данным следствия, подозреваемый получил доступ к банковскому счету отца. Несколько дней он переводил деньги на свою карту. О краже мужчина узнал, когда получил от банка уведомление о блокировке подозрительной транзакции. Обратившись в финансовую организацию, отец выяснил, что с его счета на карту сына было переведено свыше миллиона рублей. После этого он обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители установили, что похищенные деньги сын проиграл в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Чувашии девушка уснула подругу и украла 5,4 млн рублей. Выяснилось, что с подозреваемой в краже связались мошенники. Представившись сотрудниками силовых структур, аферисты убедили ее перевести сначала 700 тысяч рублей, а затем заставили «задекларировать» деньги подруги.

Ранее в Краснодарском края дочь похитила у ветерана СВО более 2 млн рублей.

