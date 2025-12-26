Диброва забрала у мужа кофемашину, переезжая к Товстику

Размер шрифта
Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» рассказала, что забрала у мужа, переезжая к предпринимателю Роману Товстику.

«Я забрала кофемашинку. А рояль оставила», — призналась она.

Полина уточнила, что сейчас на троих детей Дибров выплачивает ей 700-800 тысяч рублей алиментов.

Кроме того, женщине досталась взятая в ипотеку для сына однокомнатная квартира сына и машина. Семейный дом по брачному договору получил Дибров.

При этом, добавила Полина, она может обеспечивать сама себя и благодаря организованному ею клубу путешествий получает до миллиона рублей в месяц.

«Я давно с Димой жила 50 на 50», — заверила она.

В том же интервью Товстик заявил, что вернул бывшей супруге Елене кофемашину. Бизнесмен показал скриншот со своего телефона, на котором видно, что кофемашина стоит в доме Елены.

«Честно, мы не думали, что она даже обратит внимание на то, что нет кофемашинки», — добавила нынешняя возлюбленная Товстика Полина Диброва.

Также Диброва заявила, что Елена Товстик угрожала облить ее кислотой.

