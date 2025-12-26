Размер шрифта
Новости. Общество

На Украине установили памятник дрону «Баба-Яга»

ГУР Украины: в Киевской области открыли памятник дрону «Баба-Яга»
Telegram-канал ГУР МО Украины

Памятник дрону типа «Баба-Яга» открыли в городе Вишневое в Киевской области. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Telegram-канале.

Из заявления следует, что таким образом украинские разведчики решили поблагодарить жителей населенного пункта за оказываемое армии содействие. Памятник создали в рамках проекта «ГУР благодарит».

«В церемонии открытия памятника принял участие заместитель начальника ГУР <...> Вадим Скибицкий, которому представители общины Вишневого передали очередную помощь спецподразделениям военной разведки — четыре дрона типа Heavy Shot», — отметили в управлении.

Памятник представляет собой скульптуру Бабы-Яги, которая сидит в ступе. При этом у нее над головой размещен одноименный тяжелый гексакоптер.

В августе украинский военнослужащий, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался, что срок службы дрона типа «Баба-Яга» значительно сократился. Раньше такие беспилотники совершали по 100 вылетов, но сейчас — всего от 10 до 15 вылетов. По словам мужчины, с каждым днем у Вооруженных сил Украины становится все меньше дронов, а на оставшиеся ведется охота.

Ранее в ДНР сняли на видео уничтожение украинского самолета, переделанного в дрон-камикадзе.

