В МИД России выразили беспокойство в связи с эскалацией на юге Йемена

Захарова: РФ обеспокоена эскалацией в Йемене и призывает стороны к сдержанности
Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия обеспокоена эскалацией напряженности в провинциях Хадрамаут и  Махра на юге Йемена, призывает все стороны к  сдержанности и  поиску компромисса. Об  этом говорится в  комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В  Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в  южнойеменских провинциях Хадрамаут и  Махра в  результате столкновений между различными отрядами из  состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету»,  — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона призывает всех участников столкновений сохранять сдержанность и искать компромисс для решения проблем и противоречий.

26 ноября СМИ сообщили о том, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по местам дислокации сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена в провинции Хадрамаут. Отмечалось, что атаке подверглась долина Нахб, где расположились представители движения. Информаци о пострадавших в ходе операции не поступало.

Ранее архипелаг Сокотра поддержал Переходный совет Южного Йемена.

