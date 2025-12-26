В МИД России выразили беспокойство в связи с эскалацией на юге Йемена

Захарова: РФ обеспокоена эскалацией в Йемене и призывает стороны к сдержанности

Россия обеспокоена эскалацией напряженности в провинциях Хадрамаут и Махра на юге Йемена, призывает все стороны к сдержанности и поиску компромисса. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона призывает всех участников столкновений сохранять сдержанность и искать компромисс для решения проблем и противоречий.

26 ноября СМИ сообщили о том, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по местам дислокации сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена в провинции Хадрамаут. Отмечалось, что атаке подверглась долина Нахб, где расположились представители движения. Информаци о пострадавших в ходе операции не поступало.

Ранее архипелаг Сокотра поддержал Переходный совет Южного Йемена.