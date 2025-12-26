В Кремле прокомментировали новые контакты между представителями России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали контактов между представителями России и США.

По словам представителя Кремля, в России считают, что в настоящее время распространение этой информации может негативно сказаться на переговорном процессе.

«Был телефонный контакт, решили продолжать диалог — единственное, что можем сказать», — заявил пресс-секретарь.

24 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о том, что США в рамках переговоров с РФ стремятся выяснить, на какие максимальные уступки в вопросе урегулирования на Украине готова пойти Москва. По его словам, на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США.

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Вашингтон направил на них спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума. После встреч Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам и назвал дискуссии «конструктивными».

